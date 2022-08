Il Monza extralarge ha un solo punto fermo: Petagna

MONZA - L’italianissimo Monza ieri ha compiuto un ulteriore passo per confermare la tendenza dell’estate: Pedro Pereira trasferito in Turchia all’Alanyaspor, un prestito che è solo una delle tante operazioni di sfoltimento. Tredici acquisti, quasi quattordici perché Rovella è un’idea fissa di Galliani e prossima a concretizzarsi, ma in lista restano almeno altrettante uscite. Gli esuberi sono una nota a margine che però incide sul lavoro di Stroppa. In aggiunta agli interrogativi su come modellare questo Monza per la serie A: la sconfitta col Torino è dimenticata, il percorso di crescita prevede un delicatissimo passaggio a Napoli tra due giorni e la concreta speranza di trovare da Petagna il gol dell’ex. Lui più di altri, nel senso che per il momento l’attaccante è uno dei pochi sicuri del posto da titolare. Da avversario del Napoli, peraltro, Petagna ha già segnato tre volte.

Carlos in dubbio Il resto, a cominciare dal portiere, rimane in discussione. Di Gregorio potrebbe posizionarsi ancora davanti a Cragno, nelle scelte di Stroppa. In generale, c’è grande abbondanza per un Monza che potrebbe dare l’esordio ufficiale - fosse anche un semplice spezzone - a Matteo Pessina. Il centrocampista campione d’Europa non era andato nemmeno in panchina, nella prima giornata. Piuttosto, rimane in dubbio Carlos Augusto per la trasferta a Napoli: il brasiliano è uscito ammaccato da Monza-Torino, perciò va tenuto sotto osservazione. Stroppa lo ha riportato sulla linea difensiva, come accaduto per larghi tratti della scorsa stagione, ma le alternative non mancano. Filippo Ranocchia e Valoti sono ancora i candidati a giocare da interni di centrocampo, con Barberis in regia. Anche Sensi, come Pessina, dovrebbe trovare spazio nel secondo tempo.