Monza, Stroppa: "Sorpreso dalle voci sulla mia panchina"

MONZA - Giovanni Stroppa prepara la sfida del Monza con l'Udinese e si dice "sorpreso delle voci sulla panchina". Il tecnico, dopo le due sconfitte con Torino e Napoli, gioca in difesa del suo ruolo di fronte ai rumors che lo vorrebbero a rischio. Un rischio in realtà già smentito dalla società all'indomani del ko allo stadio Maradona: la ricetta per uscirne, avevano specificato in una nota i vertici brianzoli, è solo continuare a lavorare. "E noi lavoriamo per vedere il vero Monza, ripartendo dalla prima metà gara contro il Torino", ha proseguito Stroppa. "Dobbiamo trovare un'identità ed equilibrio, ci vuole tempo. Il problema è che soprattutto i nuovi sono arrivati fuori condizione, ma non c'è tempo. Domani con l'Udinese potrebbe esserci spazio per Machin. Di Gregorio o Cragno? Difendo la mia scelta", che sin qui ha premiato il primo dei due, in campionato. "Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo".