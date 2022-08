La delusione di Pioli: "Milan troppo frenetico e poco lucido"

Alla squadra di Pioli, salvata dal guizzo di Maignan sul rigore di Berardi e di fatto mai pericolosa dalle parti di Consigli, ma pure a quella di Dionisi, ancora in ricostruzione dopo le tante assenze estive e in ansia per l'infortunio capitato proprio a Berardi, uscito dal campo in lacrime.

Pioli bacchetta il Milan: "Abbiamo sbagliato partita"

Stefano Pioli ha lasciato il campo passeggiando lentamente e con uno sguardo tutt'altro che soddisfatto, in linea con il commento al match affidato ai microfoni di DAZN: "Ci è mancata lucidità, siamo stati troppo frenetici, avremmo dovuto leggere meglio il gioco. Eravamo partiti bene nel primo tempo, con vivacità, poi il Sassuolo si è chiuso e abbiamo difettato in tante cose, c'era da palleggiare e abbiamo verticalizzato troppo, sbagliando nella qualità dei movimenti, la partita è diventata 'sporca', con molte interruzioni e non abbiamo più trovato il ritmo. Dal 70' in avanti abbiamo giocato come se mancasse un minuto. Vogliamo vincere, ma senza frenesie. Da una squadra con tanta qualità mi aspetto che si capiscano i momenti della partita".

Il Milan e gli infortuni: "Origi e Rebic assenze pesanti"

Pioli spiega poi i tanti cambi di formazione, forse in ottica derby e la scelta di schierare De Ketelaere nel finale come falso centravanti: "Devo gestire le forze dei ragazzi, oggi non avere avuto a disposizione Origi e Rebic è stato un problema. Derby? Ho già visto i ragazzi delusi per la partita di oggi e questo è positivo". Infine su Maignan: "Mike è un campione, ha qualità eccezionali e lo sappiamo da tempo".