Galliani: "Palladino come Sacchi. Juve? Non temo compensazioni arbitrali"

Tempo di presentazioni in casa Monza. L’esonero di Giovanni Stroppa era nell’aria da settimane dopo il pessimo inizio di campionato, ma è beffardamente concretizzato dopo il primo, storico punto conquistato dai brianzoli in Serie A, in casa del Lecce, a causa di una prestazione che non ha sodisfatto la proprietà.

Monza-Juve e l'amarcord di Palladino

Sorprendente, però, oltre alle tempistiche della decisione, è stata anche la scelta del sostituto. Niente nomi illustri, bensì un debuttante come Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera, che si ritrova a 38 anni ad esordire come allenatore di Serie A sulla panchina di una formazione molto ambiziosa dovendo affrontare proprio la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, quella Juventus che lo pescò in Serie C al Benevento a 17 anni, nella quale ha giocato in Serie B e poi in A al fianco di miti come Buffon, Del Piero, Nedved e Trezeguet.

Monza, Palladino si presenta

Nelle prime parole di Palladino da allenatore di Serie A non c’è però traccia di Juventus, ma solo l’ambizione di far fare strada al proprio Monza: “Sono orgoglioso di rappresentare la prima squadra. Ho trovato una buona base e di questo devo ringraziare Stroppa, ha fatto un ottimo lavoro. Ieri è stato uno dei primi a telefonarmi per augurarmi il meglio. Cosa mi ha chiesto la società? Nessun obiettivo di classifica, solo di trasmettere il mio calcio e questo mi è piaciuto molto. Ho parlato con il presidente Berlusconi, è stata una bellissima serata. Qui mi sono sentito a casa dal primo giorno”.