Juve, la rabbia social dei tifosi: impazza #Allegriout

La sconfitta della Juventus contro il Monza all' U-Power Stadium apre una gigantesca crisi in casa bianconera. La Vecchia Signora infatti non vince dal 31 agosto, 2-0 allo Spezia in campionato, e ora i tifosi sono stanchi.

Juve, su twitter impazza l'hashtag #AllegriOut

Sono state tantissime le reazioni dei tifosi della Juventus a questa ennesima sconfitta. In moltissimi ora chiedono le dimissioni del tecnico Max Allegri, come testimoniato dall'hashtag #AllegriOut già top trend.

Alcuni chiedono addirittura l'arrivo di Zinedine Zidane, scrivendo "Una persona può aiutare?" con la foto di Zizou sullo sfondo. Molti commenti sono ironici, come chi paragona la seconda avventura di Allegri alla Juve alla triste parabola Del Neri, ma il sentimento più comune che si evince da Twitter è rabbia e frustrazione.

I commenti tuttavia sono di varia natura, dal satirico (una foto di Allegri in trubina che se la ride) alla rabbia, non solo per il tecnico ma anche per la dirigenza ("We blame you too", con la foto di Andrea Angelli".)

"More red cards than wins #AllegriOut" è uno dei più potenti, perfetto esempio del momento bianconero molto delicato.

Juve su Twitter, critiche anche a Di Maria

Non solo Allegri, anche Di Maria è stato preso di mira dai tifosi bianconeri, nonostante El Fideo si sia prontamente scusato su Instagram subito dopo la fine del match.

Il commento più "bello" è di un tifoso argentino che sottolinea la grande giornata dei propri connazionali: " Lautaro’s Inter lost, Di Maria red card, Paredes’ Juve lost, Lo Celso got injured, Dybala got injured. What a day we’re having…", a mostrare la difficoltà dei giocatori argentini in questa due giorni.

C'è anche chi, malignamente, sottolinea la possibilità che Di Maria si sia fatto buttare fuori in modo intenzionale per causare l'esonero di Allegri, prendendo come esempio il rigore sbagliato da Gerrard per "far fuori" Roy Hodgson.

I meno inclini alla risata invece la chiudono così: "Negli ultimi 13 anni, Di Maria ha ricevuto un’espulsione diretta solo 2 volte. In 13 anni. Tirate le vostre conclusioni”.