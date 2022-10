Galliani, Massaro e il Milan targato Monza

L’ultima immagine simbolica di questo struggente gemellaggio che mette uno di fronte all’altro i due amori calcistici di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è datata 23 maggio 2022, il giorno dopo la conquista dello scudetto rossonero numero 19. In attesa dell’arrivo del pullman dei freschi campioni d’Italia scortati da quasi 1 milione di tifosi sparsi per le strade, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si affacciarono al balcone del ristorante di piazza Duomo destinato ad accogliere la cena di gala e cominciarono a saltellare con i tifosi in estasi davanti alla Basilica. Silvio si esibì con slancio giovanile, Galliani si fermò dopo appena due balzi accusando qualche dolorino. Da quel gemellaggio nascono sicuramente le emozioni e l’attesa della sfida di oggi a San Siro che non a caso è capace di procurare il solito esaurito di questa prodigiosa stagione (a Milano tutti e due i club fanno il pieno). Negli archivi fotografici del Monza poi è possibile recuperare una foto legata alla conquista della Coppa Italia del club brianzolo con Adriano Galliani insieme all’ex presidente Giambelli. Nel capannello spunta anche la sagoma inconfondibile di Silvio Berlusconi il quale aveva affidato proprio a Galliani l’operazione industriale più delicata della sua azienda, la copertura del segnale televisivo del futuro network Mediaset.

Per questo motivo, appena il Milan entrò nell’orbita berlusconiana, la prima tessera per comporre il magico puzzle fu proprio la scelta di Adriano Galliani, quale amministratore delegato del club. Da quella mossa prese forma l’agile catena di comando rossonera composta da appena 4 dirigenti e rimasta intatta per oltre venti anni: il presidente Silvio, l’ad Adriano, il ds Ariedo Braida, già centravanti del Monza e nel frattempo passato all’Udinese, e il team manager Silvano Ramaccioni, unico riconfermato della precedente gestione Farina. Il cordone ombelicale tra Milan e Monza trovò plastica conferma anche in occasione delle prime operazioni di calcio-mercato. Daniele Massaro, giovanissimo attaccante nato e cresciuto nel Monza e poi passato, insieme con Monelli, alla Fiorentina, riprese la via di Milano per vestire questa volta la maglia rossonera, legando negli anni successivi, il suo nome a tantissime imprese balistiche che ne fecero, per i tifosi del Milan, una sorta di provvidenza calcistica. Perciò non deve risultare affatto strano la stessa mossa replicata quasi 40 anni dopo da Galliani, pronto a riportare dall’Atalanta Pessina, monzese, nella sua città, affidandogli la fascia di capitano. Corsi e ricorsi storici, insomma. A rovistare negli almanacchi del calcio poi si può persino rintracciare il precedente fissato nel torneo di serie B 82-83: c’era il Milan affidato da Farina a Ilario Castagner, con Tassotti, Evani, Baresi, Jordan, Damiani, Serena, capace di risalire subito in serie A. Nel Monza, allenato prima da Franco Fontana e poi da Guido Mazzetti, di spicco un paio di attaccanti, Marronaro e Pradella. Finì 4 a 1 all’andata e 4 a 0 al ritorno per i milanisti. «Speriamo di fare meglio» l’ultimo auspicio ieri di Adriano Galliani.