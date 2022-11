Monza, Palladino: "Abbiamo messo la Lazio in difficoltà"

ROMA - "Il rammarico c'è, abbiamo fatto una grandissima partita: abbiamo avuto grande personalità per giocare all'Olimpico contro la Lazio mettendola spesso in difficoltà nel primo tempo, dobbiamo essere orgogliosi di questa partita". Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo la gara con la Lazio: "Ci siamo un po' abbassati nella ripresa, ma la Lazio ha messo forze fresche: usciamo dal campo dopo aver dato tutto e siamo soddisfatti. Nel primo tempo mi sbracciavo molto perché avevamo linee di passaggio che spesso non abbiamo trovato. In varie occasioni non siamo stati bravi a trovare i trequartisti, abbiamo sbagliato un po' nell'ultimo passaggio. Sono soddisfatto, abbiamo messo la Lazio in difficoltà, mi è piaciuta la prestazione. Abbiamo preparato la partita abbassando di 10-15 metri il baricentro rispetto al solito, la Lazio aveva punte rapide che portano ad aprire la difesa: abbiamo rischiato pochissimo, tutti hanno fatto una grande partita. Poi volevamo ripartire e in alcune occasioni è mancato un po' di qualità negli ultimi metri", ha concluso Palladino.