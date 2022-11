Monza, Palladino: "Orgogliosi di Pessina in Nazionale"

MONZA - Secondo Raffaele Palladino, da due mesi alla guida del Monza, ci sono stati "tanti momenti belli vissuti, in questo percorso di crescita. Forse il momento della svolta è stata la vittoria con la Juventus, che ci ha dato slancio, morale e consapevolezza". La stessa che ha portato Matteo Pessina, già nel giro azzurro, alla conferma della convocazione in Nazionale, traguardo mai raggiunto da un tesserato biancorosso: "Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo risultato, ma non mi sorprende vedere Pessina in Nazionale. È come un secondo allenatore, un giocatore intelligentissimo, che può giocare ovunque. Ci speravo anche per Izzo, un giocatore per noi molto importante, che ha carattere e che ci permette di alzare il livello". Ma nella lista delle priorità di Raffaele Palladino c'è da pensare alla Salernitana, domani in campo contro il suo Monza alle 15 allo U-Power Stadium. "Per portare a casa punti ci servirà la partita perfetta. Dovremo fare una prova di spessore e coraggio, perché è uno scontro diretto. Ma abbiamo dimostrato di non tirarci indietro quando si tratta di giocare a calcio, così come quando c'è da tirare fuori gli artigli. Siamo pronti. La Salernitana - ha concluso Palladino - è una squadra organizzata e che ha coraggio, si difende bene e attacca con le ripartenze, facendo le cose di squadra".