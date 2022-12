Monza, Carboni e Gytkjaer: 2-1 all'Arconatese. Pablo Mari titolare

MONZA - Dopo il successo in amichevole con il Lione, Monza nuovamente in campo oggi: a Monzello la squadra di Palladino ha superato per 2-1 l'Arconatese, con Pablo Mari sceso in campo da titolare, con la fascia di capitano. L'Arconatese ha sbloccato il punteggio alla mezzora del primo tempo con Siano, poi prima dell'intervallo il Monza pareggia con Carboni. Nella seconda frazione di gioco, Palladino schiera anche i giocatori rientrati dallo stage con la Nazionale: tra questi, Vignato che al 25' sfodera l’assist per Gytkjaer che firma il 2-1 definitivo. Il prossimo (e ultimo prima della ripresa del campionato) test è in programma all'U-Power Stadium il 28 dicembre alle 16, contro il Torino.