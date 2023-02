Palladino, la risposta a Berlusconi sullo Scudetto al Monza

MONZA - Il Monza si approccia "alla più difficile partita da che sono qui". Parola di Raffaele Palladino , che alla vigilia della sfida alla Sampdoria - domani alle 20.45 allo U-Power Stadium - non vuole concedersi il rischio di sottovalutare la gara, dopo i recenti risultati positivi. "La Samp è una squadra viva, le cose ultimamente non le sono girate bene. Certo, ci fanno piacere gli attestati di stima ricevuti, ce li prendiamo e li custodiamo. Ma non accetto l'ipotesi di prendere sotto gamba un impegno, perché rischieremmo di rovinare questo momento bellissimo. In serie A non ci sono favoriti e sfavoriti, le partite sono tutte complicate e le piccole hanno dimostrato di saper vincere anche con le grandi". Palladino tenta di non perdere il profilo basso con cui ha approcciato gli impegni precedenti: "Tutti vorrebbero che dicessi che il nostro obiettivo è un altro, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo una neopromossa e che il nostro scudetto sarà la salvezza: siamo concentrati su quello".

E sullo Scudetto al Monza...

Il presidente Silvio Berlusconi è stato chiaro in settimana durante la cena con la squadra dicendo che nei prossimi anni il Monza punterà allo scudetto. E Raffaele Palladino non si tira indietro: "Sappiamo dove siamo, quanto ambiziosa sia la società e dove vogliono arrivare. La storia parla per il presidente Berlusconi e per il nostro ad, Adriano Galliani. Tutto può succedere, ma il percorso passa dal mantenere la categoria quest'anno". I complimenti ricevuti "sono motivo di orgoglio per me e per la squadra, ci gratificano di quanto di buono stiamo facendo". Palladino parla anche di se stesso e degli accostamenti che lo vorrebbero, secondo alcuni, già pronto per una big: "Non esageriamo", si schernisce Palladino. "Ringrazio chi lo dice, ma io vado avanti per la mia strada. Ho perso completamente la testa per questo lavoro, mi piace studiare e prendere spunti, ma sono il meno esperto di tutti. Ho tanto da imparare e da crescere".