Monza, Palladino: "Per 40 minuti abbiamo messo il Milan alle corde"

MONZA - "Abbiamo messo il Milan per 40' nella propria area, nella ripresa siamo stati molto bravi, ma ci è mancato il guizzo finale. Abbiamo preso un doppio palo e il fatto di aver messo alle corde il Milan ci dà orgoglio. Quel che ci è mancato è stato un po' l'atteggiamento, ma forse questa partita l'abbiamo sentita un po' di più". Raffaele Palladino analizza la sconfitta del suo Monza contro il Milan e ha motivi di rammarico e di soddisfazione: "Nel primo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso, meno nella fase di costruzione. Siamo stati timorosi, impacciati e leggerini: quando riconquistavamo palla, spesso l'abbiamo persa troppo velocemente". Su Ciurria, "è intelligentissimo - commenta Palladino a Dazn - e cresce di settimana in settimana, è duttile e può giocare in qualsiasi posizione. Nel primo tempo mi aspettavo di più, benissimo nella ripesa. Galliani? Sempre con noi, ci ha fatto i complimenti".