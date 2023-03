Machin, ex della Roma che sfida la Lazio: “De Rossi il mio riferimento”

Il check-up di fine marzo, sotto un sole che a Monzello scalda ma non brucia, è funzionale a una visita di una Lazio seconda della classe. I valori sono decisamente nella norma, quello stato di buono rasente all’ottimo ricalca le varie tonalità nella stagione del Monza. Machin è un tipo che le sfumature variegate da queste parti le ha viste tutte: con Mota Carvalho e Lamanna, lui resta l'unico ad aver attraversato ogni categoria tra la C e la serie A col pensiero fisso di arrivare a questo punto. Ai giorni nostri c’è la “formula Palladino” che ha un concetto di fondo: si vola senza staccare i piedi da terra. Respirando a pieni polmoni l’aria pulita di metà classifica. Basta e avanza per recapitare alla Lazio il dovuto messaggio, a tre giorni dalla partita. Il Monza è abituato a pensare in grande, e non fa sconti. Nella genesi del Machin italiano, poi, c’è una romanità miscelata dal destino: «Con l’agente Nunzio Marchione, nel 2015, sono arrivato qui per essere visionato dalla Lazio mentre facevo le giovanili in Spagna. Invece poi la grande possibilità l’ho avuta dalla Roma. E’ stato un inizio di carriera che mi ha dato molto».



C’è un riferimento su tutti?

«Faccio il nome di Daniele De Rossi, per tanti motivi. Il ruolo in campo, simile al mio, ma anche il carisma e la leadership che ha sempre dimostrato nella Roma. Oltre ai molti consigli che ho ricevuto. Lì in prima squadra ho fatto solo qualche panchina, ma stare a contatto con dei campioni come Daniele o Totti è servito per rodarmi subito. Poi ho avuto Alberto De Rossi allenatore nella Primavera. E qualche anno più tardi, nel maggio 2019, la mia seconda partita in serie A è stata Roma-Parma: sono tornato da avversario all'Olimpico proprio nel giorno dell’addio al calcio di Daniele. In qualche modo un segno del destino».



Un peso specifico non indifferente, un po’ come l’aver visto da vicino Messi, ai tempi del Barcellona.

«Un fenomeno già allora, Leo, quando stava lasciando la cantera per diventare il migliore al mondo. La differenza con gli altri era evidente. Del settore giovanile che c’è in Italia, mi sono accorto di una cosa: qui viene tutto strutturato per vincere subito».



Senza andare troppo lontani, la prima da titolare in A col Monza di Machin è stata proprio all’Olimpico: anche questo è destino?

«Era la partita con la Roma nel girone di andata: fa sempre effetto giocare in uno stadio così. L’importante è aver fatto tesoro di quella sconfitta. Risolvere i primi problemi in questo campionato ha fatto venire fuori il vero Monza. Quella era una squadra in difficoltà, poi ci siamo ripresi».



Già, con Palladino decisamente un’altra vita: cosa è cambiato?

«E’ stato come resettare tutto e aggiungere entusiasmo al nostro campionato. Sulla base che già aveva il Monza, il mister ha saputo intervenire alla grande. Facendo fare un salto di qualità alla squadra. Palladino qui ha migliorato tutti, anche per me c’è stato un salto di qualità grazie a lui. Così abbiamo preso per il verso giusto la stagione, coi primi risultati. In molti casi, l’importante è sbloccarsi».

Trovare il primo gol in A proprio contro la Lazio, allora per Machin significherebbe riannodare un filo?

«Sarebbe speciale in ogni caso, al di là dei molti derby che ho giocato nella giovanili della Roma. Uno dei segreti del Monza, in effetti, è aver mandato tanti giocatori a segno. Forse sarebbe stato meglio incontrare una Lazio ancora impegnata in Europa: le energie in quei casi si disperdono un po’. Però affrontiamo una squadra che attraversa un grande momento e che merita di stare tra quelle in corsa per la qualificazione alla Champions League».



A proposito di reti, saliamo per un attimo sulla macchina del tempo: il Machin goleador è quello che ha edificato la promozione del Monza.

«A Pisa, nella finale play-off dello scorso maggio: la rete più importante della mia carriera. Eravamo sotto di due gol e le cose si stavano mettendo male. Ma siamo riusciti nel completamento di uno step che la società ci ha sempre messo in testa. Da quando sono arrivato al Monza, in C, ho percepito le ambizioni che c’erano nel puntare in fretta alla serie A. Infatti Galliani quel gol in finale me lo ha ricordato spesso, nei mesi successivi».



Semaforo verde per restarci, in A, ma al traguardo dell’Europa avete pensato?

«Con undici partite da giocare, è giusto darsi degli obiettivi però il prossimo resta ancora la salvezza. Dico che bisogna raggiungerla e poi vedere cosa può offrirci il campionato. Non sottovalutiamo il fatto di essere arrivati a questo punto».



Un avviso alla Lazio?

«Dico che partite così ci caricano ancora di più. Quella contro la Juve forse è stata la migliore in assoluto. Ma anche all’andata con la Lazio abbiamo fatto bene. Peccato per quel fuorigioco di pochi centimetri: il gol annullato a Petagna brucia ancora».