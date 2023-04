Monza, Palladino: "Sappiamo tutto della Lazio. Gli episodi dell'andata..."

MONZA - "Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità. Abbiamo avuto qualche piccolo infortunio, ma la squadra è carica e ha voglia di fare bene. Una sfida dove dovranno esserci tante motivazioni ed orgoglio. Noi non abbiamo nulla da perdere, loro saranno molto carichi anche se speriamo di non trovarli al 100%. A noi interessa principalmente fare la prestazione". Queste le parole di Raffaele Palladino , allenatore del Monza , alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri . "La Lazio ha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavorano molto bene, sappiamo tutti che Sarri è un maestro di calcio. Cercheremo di trovare quei punti deboli che ha la Lazio provando ad enfatizzarli. Ovviamente contano anche gli episodi e da questo punto di vista l'esempio è la sfida di andata ".

Palladino: "Sappiamo tutto della Lazio, dobbiamo continuare il nostro percorso"

Palladino sugli avversari: "Loro sono in grande forma, sono una squadra fortissima. Sappiamo tutto della Lazio ma non dobbiamo pensare agli avversari ma bensì a noi stessi per continuare il nostro percorso. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, in campo si va con fame ed aggressività. Ci sarà uno stadio tutto pieno, sarà una bellissima giornata. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Palladino: "Marlon e Caldirola out, Rovella è recuperato".

Sulle condizioni di Marlon e Rovella: "Marlon ha avuto un fastidio al ginocchio, Caldirola ha avuto ancora fastidio dopo la botta al costato presa contro la Cremonese. Rovella è recuperato e a disposizione del gruppo". Sulle 100 presenze di Di Gregorio con il Monza e le 100 gare in casa dell'era Fininvest: "La nostra forza sono lo stadio e i tifosi. Nei miei 4 anni a Monza è stato davvero bello vedere la crescita della società. Siamo felici e orgogliosi di vivere queste giornate e vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi. Di Gregorio è un portiere forte, cresce di gara in gara. Lui sa giocare con i piedi, è bravo nelle uscite e sa parare, che poi è la cosa più importante. Ce lo teniamo ben stretto".