Berlusconi e lo striscione dei tifosi del Monza: le parole dal San Raffaele

I tifosi del Monza, club di cui è presidente Silvio Berlusconi, hanno voluto far sentire tutto il loro affetto al loro patron, in seguito alle ultime notizie sulle sue condizioni di salute. Il messaggio, scritto con apposito striscione esposto fuori l'ospedale San Raffaele di Milano dove è attualmente ricoverato l'ex premier, è da parte della curva Davide Pieri e recita: "Forza Silvio, Monza è con te". Berlusconi intanto, in seguito agli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, che riferivano di un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale, ha voluto tranquillizzare tutti. "È dura ma ce la farò anche questa volta", ha fatto sapere al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, durante una telefonata il cui contenuto è stato pubblicato dal quotidiano.