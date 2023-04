MONZA - Raffaele Palladino sa che ci sarà una motivazione in più per cercare di fare risultato con il suo Monza a Udine e il riferimento è alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: "Il suo principio è quello di non mollare mai, l'ha fatto per tutta la vita e noi dobbiamo andare in campo con testa e cuore, per lui. Dobbiamo cercare di dargli una gioia". Palladino conferma che "è stata una settimana particolare, di preoccupazione. Amiamo il nostro presidente e gli siamo vicini".