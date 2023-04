Carlos Augusto: "Primo obiettivo raggiunto e adesso...Futuro? Monza"

LA SPEZIA - Il Monza non si ferma e infila anche la terza vittoria consecutiva in casa dello Spezia (2-0). Tra i protagonisti del match c'è l'esterno brasiliano Carlos Augusto, autore del gol che ha chiuso definitivamente i giochi. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn. "Europa? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il primo obiettivo credo che sia quasi fatto, quindi ora dobbiamo pensare a fare più punti possibili per arrivare più in alto possibile. Questo gruppo lavora tanto in settimana e merita questo tipo di vittorie. L'ovazione dei tifosi al fischio finale? Devo ringraziarli, vengono fin qui e vengono agli allenamenti. Questa vittoria è anche per loro. Un gol più di Ciurria? Prima della sosta abbiamo fatto una scommessa che saremmo arrivati entrambi a 5 gol e 5 assist. Ce l'abbiamo fatta, ora ne faremo un'altra. Futuro? Ora penso solo al Monza e alle prossime partite"