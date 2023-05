Monza, Palladino carico per la Roma: "Mourinho? Voglio la rivincita"

MONZA - "Il prossimo anno giocheremo di nuovo in Serie A e volevo ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini dall'inizio, il merito è anche loro. La squadra ha raggiunto risultati incredibili dando sempre il massimo. Sono grato al mio staff, il percorso è stato meraviglioso". Queste le parole di Raffaele Palladino , allenatore del Monza , alla vigilia della gara casalinga contro la Roma , valevole per la trentatreesima giornata di Serie A . "Per quanto riguarda i miei discorsi personali ne parleremo a fine stagione. Noi siamo consapevoli di aver alzato l'asticella ma possiamo migliorare ancora, specia nella fase difensiva. Ho una squadra consapevole e matura, completa in tutti i reparti e che sa giocare qualsiasi tipo di gara. Questo aspetto è fondamentale anche in funzione della gara contro la Roma, una squadra molto difficile da affrontare".

Monza, Palladino: "I mei giocatori hanno alzato il loro livello"

Sulla crescita di diversi singoli nella rosa del Monza: "Ogni giocatore ha alzato il livello e anche di parecchio a livello personale, penso a Ciurria, Di Gregorio, Rovella e Pessina che è tornato in nazionale. Pablo Marì ha fatto una stagione straordinaria, come Izzo e Caldirola. Ma anche chi non gioca è stato importante. I giovani? Ranocchia ha delle grandi potenzialità ma nel momento in cui doveva esplodere ha avuto problemi muscolari che lo hanno frenato nella crescita. A me piace molto sia come giovane che come calciatore, può fare sia il centrocampista che il trequartista".

Monza, Palladino: "Roma? Non facile da studiare, un onore affrontare Mourinho"

Sul prossimo avversario, la Roma di Mourinho: "Non è stata facile da studiare, mi sono impegnato più del dovuto a farlo durante la settimana. Siamo consapevoli di dover sopperire alle loro qualità tecniche individuali, hanno anche gamba. Per me è un onore affrontare Mourinho, allenatore che ha vinto tutto in carriera. E poi mi piacerebbe prendermi una rivincita perché da calciatore mi ha battuto".