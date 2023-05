Izzo condannato a 5 anni di reclusione: l'accusa è di associazione camorristica e frode sportiva

NAPOLI - Brutta notizia per il Monza il cui difensore Armando Izzo , coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata e in campo nell'ultimo match pareggiato dai brianzoli con la Roma , è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva .

A quando risalgono i fatti

Il pm di Napoli Maurizio De Marco, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per il calciatore napoletano 4 anni e 10 mesi. Condannati a un anno e mezzo anche Umberto Accurso (cugino di Izzo e capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano) e Salvatore Russo (ritenuto legato allo stesso clan). I fatti per i quali il giocatore napoletano è stato condannato risalgono a quando militava nell'Avellino, in serie B, per una gara del campionato 2013-2014.

La nota del Monza

Immediata la reazione del club alla condanna di Izzo tramite una nota ufficiale: "Il Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità all'ambiente criminale. Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello".

I legali di Izzo annunciano l'appello

Lo staff legale che ha assistito Izzo, rappresentato dall'avvocato Stefano Montone: "Chiaramente faremo appello perché sin d'ora riteniamo che la sentenza possa e debba essere ribaltata mancando i tratti minimi della contestazione di concorso esterno".

Lo sfogo di Izzo: "Non smetterò di combattere"

Armando Izzo affida a un post su Instagram il suo stato d'animo rispetto alla condanna: "Sono molto deluso dalla sentenza di primo grado. Sono stato assolto per non aver commesso il fatto nella partita Avellino–Reggina del 25 maggio 2014, ma vengo accusato di aver combinato la partita Modena–Avellino del 17 maggio 2014, una partita che non ho neanche giocato. Leggerò le motivazioni con i miei avvocati e presenteremo appello. Credo nella giustizia e sono sicuro che verrà dimostrata la mia assoluta estraneità all’ambiente criminale. Ringrazio AC Monza e la mia famiglia, che mi sono sempre vicini. Non smetto di combattere!".