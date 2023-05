Monza, Peluso: "Soddisfazioni enormi", poi esalta Palladino...

TORINO - Continua l'ottimo percorso del Monza in campionato. Altro punto in cassaforte, dopo il pareggio in casa del Torino (1-1) e una classifica che sorride. Nel post partita in casa biancorossa ha parlato Federico Peluso, vice di Raffaele Palladino. Ecco il suo commento ai microfoni di Dazn. "Caprari ci ha abituato a fare gol belli, se lo merita per come si sta comportando in settimana. Il Torino ti fa giocar male, viene forte sui riferimenti uomo su uomo. Se non ha il coraggio e la bravura di pulire questa palle sporche che hai, giocando due tocchi ti mette in difficoltà. Il cambio modulo e' stata una mossa giusta, ci ha portato dei benefici e faccio i complimenti anche a chi e' subentrato. Questo gruppo sta dimostrando domenica dopo domenica il suo valore, ci stiamo togliendo delle soddisfazioni enormi. I cambi arrivano dalla tribuna? Siamo un team capitanati da un grande allenatore, siamo un'ottima squadra e lavoriamo da squadra".