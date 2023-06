Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: il bollettino medico

MILANO - Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato per dei controlli al San Raffaele, l'ospedale milanese in cui il presidente del Milan e leader di Forza Italia aveva trascorso 45 giorni (diversi dei quali in terapia intensiva per curare una polmonite, complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica) prima delle dimissioni del 19 maggio scorso. Berlusconi passerà la prossima notte nel reparto degenza del padiglione Q1.