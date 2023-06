Morte Berlusconi, lo striscione dei tifosi del Monza: cosa c'è scritto

MONZA - Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore, in memoria di Silvio Berlusconi. Un grande striscione con scritto 'Grazie in eterno presidente' è comparso questa mattina su una siepe che costeggia la villa, a firma dei tifosi della curva del Monza calcio. Berlusconi era proprietario del Monza dal 2018: nelle ultime stagioni il club brianzolo è stato protagonista della scalata dalla Serie C alla A. La massima Serie è arrivata poco più di un anno fa, per la prima volta nella storia del Monza, al termine della finale playoff vinta con il Pisa.