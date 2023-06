Perché Galliani è la garanzia del Monza nel dopo Berlusconi

Quand'era un ragazzo, Adriano Galliani prendeva il treno per seguire il Monza anche quando era impegnato a Catanzaro. L'ha ricordato lo stesso vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza e, prima di tutto, tifosissimo dei brianzoli. Ecco perché il custode naturale dell'eredità sportiva di Silvio Berlusconi non può che essere l'ex senatore, sempre più indiziato di accettare la candidatura alle elezioni suppletive d'inizio ottobre, quando gli elettori del collegio monzese saranno chiamati a scegliere il successore del Cavaliere a Palazzo Madama. Dopo i 31 anni e i 29 trofei della storica epopea milanista, Berlusconi e Galliani hanno firmato il capolavoro Monza, risanato, rigenerato, guidato dalla C alla A dove, alla sua prima partecipazione al massimo torneo in 110 anni di vita, ha conquistato la salvezza addirittura con sei giornate d'anticipo.La società biancorossa è un modello di efficienza e di organizzazione, ha ristrutturato lo stadio, modernizzato il centro sportivo di Monzello, registrato un grande incremento di pubblico suscitando l'attenzione di diversi investitori internazionali. Fra questi, Evangelos Marinakis, 55 anni, magnate greco, proprietario dell'Olympiacos e del Nottingham Forest che nel 2022 ha riportato in Premier e quest'anno l'ha salvato con una giornata d'anticipo. Marinakis possiede il Capital Maritime Group, colosso delle navi cargo, controlla i quotidiani To Vima e Ta Nea, la rete tv Mega Channel (anche per questo, a suo tempo, in patria lo ribattezzarono il Berlusconi greco), gli viene attribuito un patrimonio personale di circa 800 milioni di euro. L'Olympiacos è una delle tre società elleniche mai retrocesse in seconda serie, ed è il club più titolato di Grecia (47 scudetti, 28 coppe nazionali e 4 supercoppe nazionali). Marinakis possiede solidi argomenti sia per rilevare il Monza sia per diventarne socio. È evidente che l'ultima parola spetterà agli eredi di Berlusconi, il cui testamento verrà aperto il 26 giugno dal notaio Arrigo Roveda. In ambito sportivo, per il futuro del club brianzolo sarà decisiva la ripartizione dell'impero Fininvest che, fra le sue proprietà, annovera proprio la società biancorossa. Tuttavia, qualunque saranno gli sviluppi della situazione, un fatto è certo: Galliani è la garanzia del Monza, presente e futuro.