Monza, rinnovato l'accordo con lo sponsor tecnico

Il Monza rinnova l'accordo con lo sponsor tecnico. L'annuncio in una nota congiunta: "Lotto Sport Italia, azienda italiana leader nel settore dello Sportsystem, e Associazione Calcio Monza annunciano il rinnovo della partnership che lega le due aziende fino alla stagione sportiva 2025/2026 compresa. Il nuovo accordo consolida un rapporto iniziato nella stagione sportiva 2019/2020: con la doppia losanga di Lotto sul petto, il club brianzolo ha saputo conquistare la storica promozione in Serie A fino ad affermarsi tra le squadre migliori della massima divisione nella stagione da poco conclusa. Lotto Sport Italia svilupperà i kit da gara e da allenamento per tutti i team del club, dalla prima squadra a tutte le giovanili per le prossime tre stagioni".