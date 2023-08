Monza-Milan, dove vederla in tv

Monza-Milan: orari e canali

La gara amichevole Monza-Milan è in programma alle ore (21) all'U-Power Stadium di Monza. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Canale 5.

Dove vedere Monza-Milan in diretta TV

La gara amichevole tra Monza e Milan, sarà trasmessa su Canale 5.

Dove vedere Monza-Milan in streaming

La partita tra Monza e Milan sarà visibile anche in streaming su tablet, smartphone, smart tv, console di gioco e pc su Mediaset Infinity, cercando la diretta di Canale 5.

Monza-Milan in diretta: la cronaca

Stefano Pioli ha scelto un Milan titolare per affrontare il Monza stasera nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Sarà il Milan versione americana, la stessa squadra che ha affrontato negli Usa la Juventus e il Barcellona con la variante Kalulu al posto dell’infortunato Calabria. Nel Monza, Palladino avrà modo di valutare bene i nuovi arrivati, in un test ad alta intensità in vista dell'inizio del campionato. Qui le probabili formazioni.