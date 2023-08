Investimenti e conferme: il Monza nel segno di Berlusconi

Sono giorni speciali a Monza : il grande volley azzurro da una parte e il grande calcio dall’altra. Perché domani a San Siro il Monza debutta in campionato contro l’ Inter e lo fa con molta più consapevolezza rispetto a un anno fa: non è più una neopromossa, ma una realtà che è riuscita ad uscire indenne da mesi complicati. La morte di Berlusconi , in primis. E poi le sirene su Raffaele Palladino , la felicissima intuizione di Silvio e Adriano Galliani che piaceva (piace) a tanti, in Italia e all’estero .

Palladino e Monza, ancora insieme

Galliani lo ha trattenuto e probabilmente per il Monza è questo l’acquisto più importante. Trentanove anni, Palladino ha rinnovato per un’altra stagione e lo ha fatto con la consapevolezza che la società gli avrebbe messo a disposizione una rosa competitiva non solo per salvarsi, ma anche per sognare qualcosa in più. Anche perché il Monza avrà solo un impegno a settimana. Indipendentemente da Berlusconi, anzi proprio nel segno di Silvio, come ha ribadito la presenza del fratello e presidente onorario del club, Paolo, e dei figli Pier Silvio e Luigi in occasione della sfida con il Milan dedicata proprio all’ex presidente del consiglio.

Il mercato

Galliani e il suo staff hanno speso 40 milioni, tra arrivi e riscatti, per Pessina, Marì, Izzo, Caprari, Petagna e Cragno (girato al Sassuolo). Hanno preso a zero due giocatori esperti come Gagliardini e D’Ambrosio. In prestito sono stati aggiunti in rosa Valentin Carboni (che per Galliani è un prospetto di campione), Kyriakopoulos, Gori e Cittadini mentre a Colpani, Ciurria, Mota, Machin, Maric, Caldirola e Di Gregorio è stato rinnovato il contratto. Carlos Augusto è andato all’Inter, Rovella è tornato alla Juve per essere ceduto alla Lazio, ma l’ossatura della squadra che tanto bene ha fatto la scorsa stagione è rimasta invariata. E questa, per il Monza e i suoi tifosi, è la notizia migliore. Non solo: Palladino è stato bravo a creare un gruppo coeso che gioca bene a calcio e fa risultati, ma è anche molto unito fuori. E basta vedere i social dei calciatori e delle loro compagne per accorgersene. Anche questo è un aspetto molto caro agli attuali dirigenti così come lo era a Berlusconi: quello del Monza è un ambiente sano ed è per questo che sul mercato, da qui alla fine, potrebbe esserci qualche altra sorpresa. Considerando quanto fatto in carriera da Galliani non sarebbe una novità per nessuno.