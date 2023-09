Palladino e Galliani danno l'ufficialità: "Al Monza arriverà Papu Gomez"

"Posso dare per fatto l'arrivo del Papu Gomez, un giocatore che abbiamo seguito per molto tempo e che Galliani è riuscito a portare da noi. Conosco il giocatore e so che ha voglia di rimettersi in gioco". Parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro il Bologna terminato 0-0.