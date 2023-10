Palladino e la Papu Dance: "La lascio fare a Galliani..."

REGGIO EMILIA - Vittoria importante per il Monza di Raffaele Palladino che, grazie al gol di Lorenzo Colombo nella ripresa, sbanca il Mapei Stadium e regola 1-0 il Sassuolo. C'è stato anche spazio per il nuovo acquisto dei brianzoli, Papu Gomez, arrivato da svincolato pochi giorni fa dopo il grave infortunio di Gianluca Caprari. A tal proposito, dopo il video della Papu Dance ballata dall'argentino e da Adriano Galliani, Palladino ha risposto così dopo la gara: "Io e la Papu Dance? La lascio fare a Galliani che è molto più bravo di me... ad ogni modo ho ringraziato i ragazzi, sono felice della prestazione, soprattutto di quella del secondo tempo, e della vittoria.