Palladino e la frase sul Papu Gomez prima di Roma-Monza

MONZA - "Perdiamo un grande calciatore e un grande uomo". Sono queste le parole scelte da Palladino per commentare la squalifica per doping del Papu Gomez. "Il gruppo ha reagito bene, in questi momenti ha dimostrato di saperlo fare. Ma dispiace per il Papu, che si era integrato benissimo ed era riuscito a farsi volere bene dal gruppo in pochissimo tempo", prosegue Palladino. "Ora aspettiamo l'iter procedurale e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Eravamo consapevoli di questa cosa, ma il gruppo ha reagito bene dando sempre ottime risposte". Le alternative sul campo, al Monza non mancano: "Valentin Carboni sta spingendo bene, come lui anche Machin, che vedo pimpante. Ma nel ruolo in trequarti abbiamo abbondanza di alternative e in questi giorni abbiamo provato varie soluzioni per cercare di mettere in campo la formazione migliore".