Galliani e il gesto di Mourinho: "Non voglio rompere l'amicizia..."

"Cosa ne penso del gesto di Mourinho? È un mio vecchio amico per cui non voglio rompere l'amicizia". Così Adriano Galliani, vicepresidente e ad del Monza, imbeccato sulle polemiche che hanno seguito la sfida con la Roma. L'ex Milan ha preferito evitare ulteriori polemiche, aggiungendo un sorriso dopo la sua risposta e stemperando il clima. Il gesto dello Special One, quel "piangi piangi" indirizzato alla panchina di Palladino, di certo ha acceso il dibattito intorno a Roma-Monza, ma Galliani ha sapientemente dribblato ogni altro commento.