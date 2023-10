Monza, intervento al piede perfettamente riuscito per Izzo

Armando Izzo, 31enne difensore del Monza, è stato sottoposto a intervento chirurgico dal professor Ramon Cugat all'Hospital Quiron di Barcellona per la rimozione del neuroma di Morton. Izzo, 6 presenze tra campionato e Coppa Italia in questo avvio di stagione, ha saltato le ultime tre partite con i biancorossi di Raffaele Palladino proprio per i problemi accusati al piede.