Palladino chiude le polemiche: “Quello che è successo a Roma ci può stare”

MONZA - "Siamo pronti a prenderci i punti che ci sono mancati la settimana scorsa". Raffaele Palladino parte dall'1-0 rimediato nel finale a Roma per rilanciare il suo Monza in vista della partita di domani allo U-Power Stadium, contro l'Udinese. Glissa, il tecnico del Monza, sulle tensioni di fine partita. "Capisco che a volte per fare notizia si faccia polemica", prosegue Palladino. "Ma io non sono da polemica e non c'era da fare polemica", spiega Palladino, riferendosi alla scelta di non commentare quanto successo nel finale, con l'espulsione di Mourinho. "Siamo stati accolti molto bene a Roma, quel che è successo a fine gara ci può stare. Non ero arrabbiato, semmai orgoglioso dei miei. Lo stile mio è questo e cerco assolutamente di non fare polemica".