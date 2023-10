Papu Gomez, sorrisi e relax sui social dopo la bufera doping

Il Papu Gomez è sempre molto attivo sui social e continua a mostrare la sua quotidianità postando delle foto sui social. Nonostante la squalifica per doping e tutto il caos che ha suscitato la vicenda, l'attaccante del Monza continua però a tenersi allenato con corsa e palestra. Non ha mai trascurato la sua famiglia che spesso appare in storie simpatiche o foto su Instagram.

Papu, un sabato... di calcio

E come detto, la bufera doping poteva abbatterlo, ma a quanto pare, il Papu ha le spalle larghe e nel pomeriggio, non poteva mancare un post sui social. L'ex Atalanta ha infatti pubblicato una foto sorridente con moglie e bambini durante una partita del figlio più grande. "Un sabato di calcio" ha scritto. Il calcio, un amore troppo grande per lui e per la sua famiglia. Questo è poco, ma sicuro...