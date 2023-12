ROMA - "Bisognerà leggere bene la sentenza, ci sarà da ragionare. Bisognerà leggere bene e capire. Stavo in Senato, non ho letto niente. Sono abituato a parlare delle cose che conosco". Così l'ad del Monza, Adriano Galliani, rispondendo ai giornalisti sulla sentenza della Corte Ue sulla Superlega. "Il Monza invitato in una Superlega? Il Monza non verrà invitato in nessuna Superlega, facciamo parte di questo sistema qui e nessuno vuole uscire. Non bisogna trarre conclusioni affrettate".