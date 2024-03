Monza, Galliani toglie Di Gregorio dal mercato: "Mai parlato con nessuno"

Alla vigilia della sfida casaliga contro la Roma, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha presentato la nuova partnership commerciale fra il club brianzolo e la Simmenthal oltre al rinnovo dell’accordo con MSC. L'occasione è stata propizia per parlare di campo, a maggior ragione perché Raffaele Palladino non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. Galliani ha esordito spiegando: "Il Monza non si è mai posto l’obiettivo di andare o non andare in Europa. Il primo obiettivo è mantenere la categoria".