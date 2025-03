Nesta svela il gesto di Spalletti dopo la sconfitta contro la Roma: cosa ha fatto il ct

Alessandro Nesta ha rivelato un bel gesto di Luciano Spalletti , commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo Roma-Monza , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminato 4-0 per i giallorossi. In settimana, infatti, a Monzello c'è stata la visita dell'ex allenatore del Napoli : "Non era programmata. Mi ha visto triste e arrabbiato in sala stampa dopo la sconfitta con la Roma e mi ha chiamato il giorno dopo . Non avevo ancora il numero di telefono del mister, ma ho risposto ed era lui".

Monza, il bel gesto di Spalletti per Nesta

"È venuto, mi ha dato dei consigli ed è stato super - ha proseguito Nesta in conferenza stampa - non mi era mai capitato che il ct venisse in visita al centro sportivo dopo avermi visto triste in sala stampa. Anche i ragazzi erano stupiti, questa visita ci ha portato qualcosa. Se vogliono andare in Nazionale bisogna spingere forte". Alla vigilia della partita contro il Torino, l'allenatore dei brianzoli ha anche annunciato il ritorno di Pessina: "Cerchiamo stimoli in ogni piccola cosa. Proviamo a stimolare tutti i giocatori in più modi. Domani, per esempio, Matteo Pessina torna in panchina e questa cosa ci dà entusiasmo. Giocatori come lui e come Roberto Gagliardini stanno accelerando: è importante perché danno fiducia anche ai più giovani, questa sarà una cosa importante per noi". Infine, sull'avversario: "Il Torino è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata, quando lo avevamo trovato in un momento non positivo e non siamo riusciti a sfruttarlo. C'era l'opportunità di vincere e non ci abbiamo provato. Ora il Torino è cresciuto, è molto più forte: hanno fisicità in difesa, gente forte in mezzo al campo e profondità in attacco".