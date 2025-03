Monza ancora ko, Nesta si sfoga: "Squadra senza cattiveria, così non si può"

"Non possiamo perdere tre a zero con il Cagliari, con tutto il rispetto per il Cagliari. Ci manca la cattiveria per vincere. Per vincere le partite bisogna sudare. Questo difetto lo abbiamo dall'inizio dell'anno. Abbiamo vinto due partite. Così non si può". Così Alessandro Nesta dopo Cagliari-Monza, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Visibilmente amareggiato, in conferenza stampa il tecnico dei brianzoli ha aggiunto: "Ci siamo avvicinati molto alla loro porta, abbiamo fatto un buon primo tempo. Ma bisogna mettere in campo un altro atteggiamento. Bisogna crossare, tentare la giocata, tirare".