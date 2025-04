Nesta ammette: "Futuro al Monza? Io non mi riconfermerei"

La stagione del Monza sta andando decisamente sotto le aspettative. I brianzoli occupano l'ultimo posto da mesi e sono destinati alla retrocessione in Serie B dopo tre stagioni consecutive nella massima serie. Bocchetti non ha cambiato il rendimento della squadra e il ritorno in panchina di Nesta non è riuscito a dare una scossa. Nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Como , l'allenatore del Monza è apparso rassegnato alla retrocessione parlando anche del suo futuro. Ma quantomeno ha dimostrato di avere voglia e motivazione per vincere una delle partite più importanti della stagione.

Nesta: "Mi riconfermerei al Monza? No"

Queste le parole di Nesta in conferenza stampa: "Mi riconfermerei? No, per come è andata la stagione non mi confermerei. Ora testa al derby che è meglio vincerlo piuttosto che chiudere all'ultimo posto perché è un risultato che resta. Fabregas? Lo ringrazio per le parole. Ricambio la stima e devo dire che mi è piaciuto il suo modo di fare calcio. Sa trasmettere idee. Bisogna solo fargli i complimenti. Il derby per il Monza è una partita importante, purtroppo ci è sempre mancato qualcosa. Non salviamo la stagione vincendo il derby ma sarebbe quantomeno importante. Ho avuto tanti infortuni e la forza è ripartire sempre da certi infortuni. Bisogna reagire alle difficoltà. Se io vado in giro da raccontare che ho vinto la Champions League non significa nulla. Il grande campione è forte ma poi conta la reazione".