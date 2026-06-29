Monza, ufficiale Ivan Juric: guiderà i biancorossi dal primo luglio
Il Monza ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. Sarà Ivan Juric a guidare la Prima Squadra biancorossa: il tecnico croato entrerà in carica a partire dal 1° luglio 2026, come comunicato dalla società. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, Juric ha iniziato la sua carriera da calciatore vestendo le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso il percorso da allenatore, lavorando inizialmente come assistente tecnico e vice tra Inter e Palermo, prima di guidare la Primavera del Genoa.
La carriera da allenatore di Juric. Ora riparte dal Monza
L'esordio da primo allenatore arriva nella stagione 2014-2015 sulla panchina del Mantova in Serie C. L'anno successivo compie la prima impresa della carriera, conducendo il Crotone a una storica promozione in Serie A. Nel 2016 torna al Genoa, dove debutta da allenatore nel massimo campionato centrando la salvezza. Dopo l'esperienza in Liguria arriva la chiamata dell'Hellas Verona nel 2019: in Veneto conquista un nono e un decimo posto in Serie A, imponendo un calcio intenso, offensivo e spettacolare che gli vale l'apprezzamento di tifosi e addetti ai lavori. Nell'estate del 2021 passa al Torino, dove resta per tre stagioni, prima di approdare alla Roma. Dopo l'avventura in giallorosso sceglie l'Inghilterra, allenando il Southampton, quindi torna in Italia sulla panchina dell'Atalanta. Con il club bergamasco arricchisce ulteriormente il proprio curriculum debuttando anche in Champions League, competizione nella quale colleziona quattro panchine. Nel comunicato ufficiale, il Monza presenta così il suo nuovo tecnico: "Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza”.