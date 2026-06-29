Monza, ufficiale Ivan Juric: guiderà i biancorossi dal primo luglio

Il Monza ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2026-2027. Sarà Ivan Juric a guidare la Prima Squadra biancorossa: il tecnico croato entrerà in carica a partire dal 1° luglio 2026, come comunicato dalla società. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, Juric ha iniziato la sua carriera da calciatore vestendo le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso il percorso da allenatore, lavorando inizialmente come assistente tecnico e vice tra Inter e Palermo, prima di guidare la Primavera del Genoa.