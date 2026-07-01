Il primo giorno di Juric a Monza: l'accoglienza e la visita del centro sportivo

Inizia la nuova avventura di Ivan Juric sulla panchina del Monza. Negli scorsi giorni l'ufficialità della firma del contratto con i brianzoli dopo il ritorno in Serie A e le dimissioni di Bianco. L'ex allenatore di Roma e Atalanta è arrivato in Brianza per il suo primo giorno ufficiale da biancorosso. Juric è stato accolto dal direttore tecnico Francesco Vallone e da Pedro Obiang. L'allenatore, insieme al suo vice allenatore Matteo Paro, hanno visitato il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello: dai campi alle palestre, dal Monza Lab agli uffici.