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Il primo giorno di Juric a Monza: l'accoglienza e la visita del centro sportivo

L'ex allenatore di Roma e Atalanta ha iniziato la sua nuova avventura da allenatore dei brianzoli
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Inizia la nuova avventura di Ivan Juric sulla panchina del Monza. Negli scorsi giorni l'ufficialità della firma del contratto con i brianzoli dopo il ritorno in Serie A e le dimissioni di Bianco. L'ex allenatore di Roma e Atalanta è arrivato in Brianza per il suo primo giorno ufficiale da biancorosso. Juric è stato accolto dal direttore tecnico Francesco Vallone e da Pedro Obiang. L'allenatore, insieme al suo vice allenatore Matteo Paro, hanno visitato il Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello: dai campi alle palestre, dal Monza Lab agli uffici.

 

 

Juric, la prima giornata nelle strutture del Monza

Una prima giornata nelle strutture della sua nuova squadra. La stagione del Monza inizierà però ufficialmente lunedì 6 luglio, quando la squadra si radunerà al centro sportivo per le visite mediche e i test fisici prima di partire con il ritiro estivo. Monza per Ivan Juric è l'occasione giusta per dimenticare gli ultimi anni da incubo. Dopo le ottime stagioni con il Verona e il trienno con il Torino in linea con le aspettative, il grande salto con la Roma è stato disastroso.

 

 

L'esperienza da successore di De Rossi è durata meno di due mesi dopo quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Da lì in poi Juric non è riuscito a risalire la china: prima la retrocessione con il Southampton, poi l'eredità troppo pesante di Gasperini all'Atalanta. Ora il Monza per rinascere.

 

 

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