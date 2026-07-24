Galatasaray-Monza diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Dopo il 4-3 sulla Pro Vercelli il Monza di Ivan Juric è pronto a mettersi alla prova in una sfida dal fascino internazionale: questa sera (venerdì 24 luglio) va in scena la seconda amichevole di preparazione alla nuova stagione contro il Galatasaray di Osimhen presso la Raiffeisen Arena di Linz, in Austria. La partita sarà valevole per la terza edizione del "Summer Series Upper Austria": segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:24

+++ 23' Gol del Monza: Carboni sblocca il risultato! +++

Sugli sviluppi del corner, calciato da Colpani, Cutrone cerca la conclusione al volo. La sua conclusione si trasforma in un assist per il colpo di testa vincente di Carboni, che sblocca il risultato!

20:23

22' - Birindelli spaventa Guvenc

Bella ripartenza del Monza, che manda Birindelli sulla corsa: tiro-cross salvato in corner da Guvench!

20:18

18' - Tentativo di Sallai

Squillo del Galatasaray con Sallai, che avanza palla al piede sulla sinistra e scarica il mancino dai 20 metri, deviato da Kouadio e parato senza problemi da Thiam.

20:13

12' - Mota vicinissimo al gol!

Monza che sfiora il vantaggio con Mota: Kouadio ruba un pallone in uscita sulla trequarti e manda in porta il compagno di squadra, che sull'uscita di Guvenc manda di un soffio a lato!

20:10

10' - Calano i ritmi del match

Dopo un avvio a ritmi altissimi, con un'occasione per parte, Galatasaray e Monza rallentano, confrontandosi prevalentemente sulla mediana. Juric dodicesimo uomo, costantemente al limite dell'area tecnica per coordinare i suoi.

20:05

5' - Thiam si salva su Guner

Arriva subito la risposta del Galatasaray, pericoloso con il tiro-cross di Guner, che costringe Thiam ad un affannoso salvataggio.

20:03

3' - Buon avvio del Monza

Monza subito aggressivo: Colpani si guadagna un corner, sui cui sviluppi arriva il tentativo di Delli Carri, che spara alto con il sinistro dal limite.

20:01

Si parte!

Via al match tra Galatasaray e Monza: calcio d'inizio per la squadra italiana. Si parte!

19:59

Tutto pronto per Galatasaray-Monza

Squadre in campo alla Raiffeisen Arena gremita prevalentemente dai tifosi turchi: tutto pronto per il fischio d'inizio di Galatasaray-Monza. Brianzoli con la maglia bianca, presentata proprio oggi sui social.

19:49

Terza edizione della "Summer Series Upper Austria"

"Summer Series Upper Austria" che è alla sua terza edizione e che ospita Monza e Galatasaray: Raiffeisen Arena non proprio gremita, ma bella atmosfera per assistere al match tra i brianzoli di Juric ed i turchi di Okan Buruk.

19:36

La formazione ufficiale del Monza

Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Mout, Pessina, Carboni; Colpani, Mota; Cutrone. All.: Juric

19:32

L'undici del Galatasaray: non c'è Osimhen

Galatasaray (4-2-3-1): Guvenc; Jelert, Nelsson, Arda, Kazimcan; Nhaga, Ugochukwu; Armando, Sara, Salli, Ada. All.: Okan Buruk

19:25

Seconda uscita per la squadra di Juric

L'appuntamento con il Galatasaray lontano ormai meno di un'ora, sarà il secondo test-match per la squadra di Juric, che aveva già debuttato contro la Pro Vercelli, imponendosi per 4-3 al Silvio e Luigi Berlusconi di Monzello. A segno Colpani, Forson e Petagna.

19:15

A che ora e dove vedere Galatasaray-Monza

Il calcio d'inizio della gara è fissato alle ore 20. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro: ecco dove.

Linz, Austria