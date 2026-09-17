Juric difende il Monza: "Stiamo facendo un lavoro eccellente"

Appena un punto conquistato dal Monza nelle prime quattro partite del campionato di Serie A . Un pareggio contro il Parma, poi le sconfitte contro Inter, Udinese e Lecce. Un inizio di stagione tutt'altro che soddisfacente dal punto di vista dei risultati, ma non la pensa così l'allenatore dei brianzoli Ivan Juric : "Secondo me stiamo giocando molto meglio . Per me è stato fatto un lavoro eccellente. Stiamo facendo molto bene, dobbiamo sicuramente migliorare in difesa. Dobbiamo diventare un po' più tosti. Ci sono momenti della partita in cui bisogna essere più cattivi e concreti. Questa cattiveria deve uscire fuori", ha affermato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

Le parole di Juric alla vigilia di Monza-Sassuolo

I neroverdi affronteranno il Monza dopo la vittoria casalinga contro la Juventus conquistata in extremis: "Saranno sicuramente carichi". Ma Juric si concentra sulla sua squadra: "Nei nostri ragazzi c'è una voglia incredibile di migliorare. Cerco di analizzare ogni partita in ogni dettaglio. Guardo le statistiche, sono molto severe con noi: subiamo poco e ci puniscono tanto. La squadra gioca bene, costruiamo tutto ma facciamo fatica a buttarla dentro. Prima o poi la vittoria arriva. I dettagli negli ultimi metri sono fondamentali e fanno la differenza". Infine un'indicazione sulla formazione titolare: "Domani ho deciso che in porta giocherà Tornqvist". L'estremo difensore è arrivato al Monza dal Como nell'ultimo giorno di mercato e non ha ancora giocato con i brianzoli: contro il Sassuolo il suo esordio.