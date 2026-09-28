Galliani ricorda Silvio Berlusconi: "Il Monza un'altra grande storia di successo"
28 settembre 2026, un anniversario speciale per il Monza. A ricordarlo è stato Adriano Galliani, che riavvolgendo il nastro dei ricordi ha dedicato un commosso omaggio a Silvio Berlusconi nel giorno in cui ricorre l'acquisto del Monza da parte del Cavaliere. Era 28 settembre 2018.
Galliani ricorda Berlusconi con un messaggio sui social
Attraverso il proprio profilo Instagram, l'ex amministratore delegato e vicepresidente vicario biancorosso ha condiviso un messaggio carico di orgoglio per i traguardi raggiunti insieme, celebrando un ciclo iniziato otto anni fa e ora passato tra le mani del fondo statunitense Beckett Layne Ventures.
Galliani: "Monza un altro grande successo di Berlusconi"
Questo il messaggio di Adriano Galliani: "Il 28 settembre 2018 Silvio Berlusconi comprava il Calcio Monza che giocava in Serie C. Sono passati 8 anni, nel mezzo 2 promozioni, la conquista per la prima volta della Serie A, le vittorie con Juventus, Inter, Milan, Napoli, uno Stadio allora inagibile ed ora con Licenza UEFA, un centro sportivo pressoché abbandonato ed ora fra i migliori d’Italia. Un’altra storia di grande successo del Presidente Silvio Berlusconi".
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