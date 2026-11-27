Juric non ha lesinato parole di elogio per i giallorossi: "Segnano quattro o cinque gol a partita. Ogni squadra che va all'Olimpico rischia davvero tanto, ma anche in trasferta stanno attraversando un momento straordinario, hanno gioco e qualità. Gasperini è riuscito a trasmettere alla squadra tutto quello che aveva in mente. Vanno forte, sono una squadra difficilissima da affrontare. Per quanto riguarda lo scudetto, la considero una delle principali candidate insieme all' Inter . Vedremo se anche la Lazio riuscirà a mantenere questo ritmo. In questo momento la Roma mi sembra quella più difficile da affrontare, con più soluzioni offensive e un gioco che rende complicato capire da dove possa arrivare il pericolo".

Juric: "Chi prova ad aggredire la Roma riesce a metterla in difficoltà"

Ma Juric e il Monza non partono battuti e proveranno a giocarsela a viso aperto: "Ho notato che le squadre che provano soltanto a chiudersi e a gestire gli spazi, senza aggredire la Roma, fanno molta fatica e finiscono per subire anche cinque gol. Chi, invece, prova ad aggredirla riesce a metterla in difficoltà, anche se deve riuscire a mantenere quell'intensità per tutta la partita. Finché ci riesce, può creare problemi alla Roma. Noi faremo la nostra partita, seguendo le nostre idee e cercando di andare oltre i nostri limiti per metterli in difficoltà".

Juric sul passato alla Roma: "Le esperienze negative sono quelle che ti fanno crescere di più"

Juric e la sua parentesi nella Capitale: "Penso che siano soprattutto le esperienze negative a insegnarti di più. Quelle che ho vissuto io sono state molto utili, anche se emotivamente non è stato facile affrontarle. Sono proprio le esperienze negative che ti fanno crescere maggiormente. Quelle belle ed entusiasmanti le ricordi con piacere, ma credo che dalle difficoltà si impari di più. La vita va la vita va avanti: raccogli quello che hai imparato e guardi al futuro. Adesso c'è il Monza, il mio obiettivo è capire come deve giocare questa squadra e come far crescere i ragazzi. Ho soltanto questo in testa".