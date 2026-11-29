Le bellissime parole di Juric sulla Roma: "Mi ha impressionato, è nettamente superiore a Lazio e Inter"
"La Roma mi ha impressionato, è nettamente superiore a Lazio e Inter". Così Ivan Juric al termine di Roma-Monza 4-0. Il tecnico croato, ex di turno, ha spiegato al termine della gara valida per la tredicesima giornata di Serie A: "Vado a casa sconfitto, ma contento di come abbiamo affrontato la partita. di come abbiamo creato alcune occasioni. Ci sono tante cose su cui lavorare, ma abbiamo visto dal vivo certe qualità tecniche. La mia squadra può imparare tanto, a partire dal fatto che se vuoi creare giocatori, devi metterli nelle condizioni di crescere. I gol della Roma sono stati tutti di grande qualità".
Juric: "Campionato bellissimo, Roma nettamente superiore"
Poi Juric, che già alla vigilia della partita aveva sottolineato il potenziale dei giallorossi, si è sbilanciato: "La più forte del campionato? La Roma è nettamente superiore. L’Inter l’abbiamo affrontata alla prima giornata, sono stati magnifici comunque magnifici ieri contro il Genoa. È un bellissimo campionato".
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