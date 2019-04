Napoli, Chiriches si opera alla spalla prossima settimana

NAPOLI - Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta nell'ultimo turno del campionato di Serie A, il Napoli si prepara per il prossimo impegno. La formazione di Ancelotti è impegnata sul campo del Frosinone per difendere il secondo posto in classifica e cerca la decima vittoria in trasferta in campionato. Il Napoli è secondo in graduatoria a quota 67 dopo 33 giornate e ha sei punti di vantaggio sull'Inter.

CHIRICHES SI OPERA - Nella seduta mattutina del Napoli, che prosegue la preparazione verso il "lunch match" della 34esima giornata a Frosinone, la squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con ausilio di ostacoli bassi, poi lavoro finalizzato al pressing e seduta tattica e chiusura con mini torneo a 4 squadre a campo ridotto vinto dai calciatori in casacca bianca: Ospina, Hysaj, Albiol, Allan, Verdi, Callejon e Vrakas, centrocampista della Primavera. Terapie, invece, per Chiriches che nella prossima settimana verrà operato per la stabilizzazione della spalla. Lo comunica il Napoli tramite il proprio sito ufficiale. Il centrale era uscito dopo pochi minuti di gioco nel corso del match con l'Atalanta in una stagione già travagliata dai problemi fisici.