Meret: "Ancelotti deve rimanere a Napoli. Europeo U21? Vogliamo vincere"

ROMA - Alex Meret, portiere del Napoli e della Nazionale Under 21, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Nell'intervista l'estremo difensore ha parlato sia di Carlo Ancelotti che delle prospettive per l'Europeo con la squadra di Luigi Di Biagio.

ITALIA U21, I CONVOCATI

Campionato positivo

"Ancelotti ci ha dato tanto, ha subito dato un'impronta ad una squadra che veniva da un ciclo ben definito", ha dichiarato Meret. "Sarà importante avere il mister anche l'anno prossimo per dare continuità - ha aggiunto il 22enne -. Seguiremo i suoi consigli per fare un campionato ancora migliore, anche se questo è stato positivo".

Europeo Under 21

Meret ha parlato anche degli obiettivi dell'Under 21, pronta ad ospitare l'Europeo: "Il nostro obiettivo è arrivare più in fondo possibile e vincerlo. Giochiamo in casa e sarà importante l'apporto del pubblico. Siamo in un girone difficile, affrontiamo subito la Spagna, ma ci sono delle 'corazzate' anche negli altri gironi. Sarà dura ma ce la metteremo tutta".