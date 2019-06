Zuniga a Napoli coi tifosi: James Rodriguez mette il like

NAPOLI - Certi legami rimangono indissolubili, anche quando i finali non sono dei più rosei. Ne è un esempio Juan Camilo Zuniga, per quattro stagioni colonna portante di un Napoli che tornava a riaffermarsi con merito nel calcio italiano ed europeo. Seguirono due stagioni e mezzo con pochissime presenze, fra infortuni ed uno scivolamento nelle gerarchie dei tecnici Benitez prima e Sarri poi, fino ai prestiti al Bologna ed al Watford e ad un nuovo, semestrale ritorno nel capoluogo campano da fuori rosa. Su Instagram, infatti, il terzino colombiano è solito immortalare i suoi ritorni nella città di Partenope, spesso acclamato dai tifosi che non hanno mai dimenticato le sue sgroppate sulla fascia. Nel video postato oggi, però, oltre alla splendida didascalia ("Waglio!!! Questo è Napoli. Grazie per l’affetto"), c'è un "risvolto" di calciomercato: sì, perché tra le migliaia di like ricevuti, ce n'è uno per nulla banale, quel James Rodriguez, suo connazionale, fortemente voluto dal mentore Ancelotti e per il quale De Laurentiis ha di recente ammesso di tentare di trovare ad ogni costo l'accordo col Real Madrid proprietario del cartellino.