Insigne: corsa, paddle e baci sexy in Sardegna 

ROMA - Lorenzo Insigne, dopo New York, si rilassa sotto il sole della Sardegna senza però trascurare l'allenamento fisico. A testimoniarlo è lo stesso attaccante del Napoli che ha pubblicato su Instagram un video in cui è impegnato con il tapis roulant. Corsetta, ma non solo. Nel pacchetto vacanza non può mancare la partita a paddle, meglio ancora se in compagnia di buoni amici. Insieme al capitano azzurro ci sono anche l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, il difensore del Genoa Domenico Criscito e l'attaccante del Bologna Nicola Sansone. I quattro si sono sfidati a colpi di racchette prima di cenare insieme con le rispettive compagne. Insigne, d'altronde, dalla sua Jenny ci ritorna sempre. Lui stesso ha condiviso con i suoi fans alcuni scatti in cui viene ritratto con la sua dolce metà: i due si scambiano baci sexy, mostrandosi più affiatati che mai.

Insigne, super vacanza in Sardegna con la moglie e gli amici