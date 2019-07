"Mertens ha litigato con la moglie per Napoli"

Una discussione con la moglie Kat avrebbe acceso gli ultimi giorni di vacanza di Dries Mertens in Belgio. Come hanno riportato alcuni media locali, l'attaccante del Napoli è stato ripreso da alcuni passanti mentre litiga in acqua con la sua dolce metà. Il motivo? Pare che Katrin sia stanca di vivere a Napoli e vorrebbe tornare in Belgio per proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Lite Mertens-Kat

"Sei un egoista" e "pensi solo a te stesso" sarebbero alcune delle frasi ascoltate in spiaggia da chi ha assistito alla scena tra i due. I toni sarebbero stati alti ma poi il litigio sarebbe rientrato. Un momento di sfogo di Kat con il suo Dries, che tra pochi giorni riabbraccerà Ancelotti e i compagni di squadra. Mertens a fine settimana si unirà al resto del gruppo che intanto continua a lavorare in ritiro a Dimaro.