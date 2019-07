Diretta Napoli-Benevento ore 17.30: probabili formazioni e come vederla in tv

DIMARO FOLGORIDA - Primo test amichevole per il Napoli di Carlo Ancelotti, che alle 17.30 affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi sul campo di Carciato a Dimaro. Tra le fila degli Stregoni un grande ex, Christian Maggio e il fratello di Lorenzo Insigne, Roberto. Gli azzurri sono stati seguiti in massa dai propri tifosi nel ritiro sui monti del Trentino Alto Adige e c'è grande entusiasmo nell'ambiente. Ieri, durante la seduta mattutina d'allenamento è pure apparso uno striscione contro Sarri, con Milik e Mertens tra i più osannati dai propri tifosi. Sempre a Dimaro, venerdì prossimo, in programma il secondo test amichevole contro la Feralpisalò, mentre l'ultimo impegno in Val di Sole sarà quello di mercoledì 24 luglio contro la Cremonese.

Milik e Mertens osannati a Dimaro. Striscione contro Sarri

Diretta tv

Napoli-Benevento è in programma alle 17.30 sul campo di Carciato a Dimaro e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo. La partita verrà trasmessa anche in differita su Tv 8 alle 20.40 e su Tele Luna alle 21.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog; Tutino, Verdi, Younes. ALL.: Ancelotti.

BENEVENTO: (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. ALL.: F.Inzaghi.